Российский врач-онколог назвал единственный действенный метод защиты от рака

Единственный действенный способ защиты от злокачественных новообразований в организме – регулярное прохождение медицинских обследований. Соответствующую точку зрения высказал Александр Дорофеев, врач-онколог, работающий в Свердловской области.
Доктор процитирован в заметке, размещенной в отечественной блогосфере. Как пишет канал Pro Onko в «Яндекс. Дзен», Дорофеев отметил, что в Российской Федерации действуют программы скрининговых обследований, которые направлены на выявление патологических процессов у пациентов.
Ранее в среду сообщалось, что эксперты в области здравоохранения перечислили пять ранних признаков рака печени.