Российский врач-онколог назвал единственный действенный метод защиты от рака

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11 марта 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Andreas Arnold / globallookpress.com

Единственный действенный способ защиты от злокачественных новообразований в организме – регулярное прохождение медицинских обследований. Соответствующую точку зрения высказал Александр Дорофеев, врач-онколог, работающий в Свердловской области.

Доктор процитирован в заметке, размещенной в отечественной блогосфере. Как пишет канал Pro Onko в «Яндекс. Дзен», Дорофеев отметил, что в Российской Федерации действуют программы скрининговых обследований, которые направлены на выявление патологических процессов у пациентов.

Ранее в среду сообщалось, что эксперты в области здравоохранения перечислили пять ранних признаков рака печени.