Онкологи перечислили пять начальных симптомов злокачественной опухоли печени

Медицинские специалисты, работающие в сфере онкологии, обозначили ранние признаки рака печени. Данной теме посвящен материал, появившийся некоторое время назад в российском интернет-сегменте.
В списке начальных симптомов болезни, опубликованном на канале «Поиск» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. болевые ощущения в правой верхней части живота, которые не проходят в течение двух-трех недель;
2. тошнота и рвота;
3. отечность в области живота.
4. необъяснимое похудение;
5. постоянная усталость.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что врач-проктолог Елена Смирнова рассказала, с помощью каких простых действий можно защититься от рака кишечника.