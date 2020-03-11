Онкологи перечислили пять начальных симптомов злокачественной опухоли печени

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11 марта 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Медицинские специалисты, работающие в сфере онкологии, обозначили ранние признаки рака печени. Данной теме посвящен материал, появившийся некоторое время назад в российском интернет-сегменте.

В списке начальных симптомов болезни, опубликованном на канале «Поиск» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. болевые ощущения в правой верхней части живота, которые не проходят в течение двух-трех недель;

2. тошнота и рвота;

3. отечность в области живота.

4. необъяснимое похудение;

5. постоянная усталость.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что врач-проктолог Елена Смирнова рассказала, с помощью каких простых действий можно защититься от рака кишечника.