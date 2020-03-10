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Кандидат медицинских наук озвучила простые способы защиты от рака кишечника

, 12:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Кандидат медицинских наук озвучила простые способы защиты от рака кишечника
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Елена Смирнова, врач, специализирующаяся на проктологии, назвала простые способы предотвращения образования раковой опухоли в кишечнике. Советы кандидата медицинских наук приведены в материале, размещенном некоторое время назад в российском сегменте интернета.

Специалист рекомендовала людям, которые хотят заняться профилактикой смертельно опасного недуга:

1. есть как можно больше овощей и фруктов – в них содержится клетчатка, помогающая активному развитию полезной кишечной микрофлоры;

2. отказаться от курения и ограничить себя в спиртном;

3. избегать обработанного мяса;

4. быть физическими активными – у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, риск заболеть значительно выше.

Ранее сообщалось, что доктора перечислили возможные признаки появления рака поджелудочной железы.

 

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