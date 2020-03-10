Кандидат медицинских наук озвучила простые способы защиты от рака кишечника

Елена Смирнова, врач, специализирующаяся на проктологии, назвала простые способы предотвращения образования раковой опухоли в кишечнике. Советы кандидата медицинских наук приведены в материале, размещенном некоторое время назад в российском сегменте интернета.
Специалист рекомендовала людям, которые хотят заняться профилактикой смертельно опасного недуга:
1. есть как можно больше овощей и фруктов – в них содержится клетчатка, помогающая активному развитию полезной кишечной микрофлоры;
2. отказаться от курения и ограничить себя в спиртном;
3. избегать обработанного мяса;
4. быть физическими активными – у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, риск заболеть значительно выше.
Ранее сообщалось, что доктора перечислили возможные признаки появления рака поджелудочной железы.