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Врачи перечислили шесть вероятных признаков появления рака поджелудочной железы

, 11:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Врачи перечислили шесть вероятных признаков появления рака поджелудочной железы
Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Специалисты, которые работают в сфере здравоохранения, обозначили шесть сигналов человеческого организма, способных указывать на появление раковой опухоли поджелудочной железы.

Из информации, опубликованной порталом MedikForum.ru, следует, что пройти обследование необходимо, если наблюдаются:

1. желтуха;

2. потемнение мочи;

3. избыток жира в каловых массах;

4. пигментированный стул;

5. обострение проблем с кожей;

6. тупая боль в верхней части живота, которая может отдавать в область спины.

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