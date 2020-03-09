Врачи перечислили шесть вероятных признаков появления рака поджелудочной железы

Специалисты, которые работают в сфере здравоохранения, обозначили шесть сигналов человеческого организма, способных указывать на появление раковой опухоли поджелудочной железы.
Из информации, опубликованной порталом MedikForum.ru, следует, что пройти обследование необходимо, если наблюдаются:
1. желтуха;
2. потемнение мочи;
3. избыток жира в каловых массах;
4. пигментированный стул;
5. обострение проблем с кожей;
6. тупая боль в верхней части живота, которая может отдавать в область спины.
Ранее сообщалось, что Марк Липситч, эпидемиолог из США, допустил заражение до 5 млрд людей китайским коронавирусом в 2020 году.