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Эпидемиолог предрек заражение коронавирусом до 5 млрд людей до конца 2020 года

, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Эпидемиолог предрек заражение коронавирусом до 5 млрд людей до конца 2020 года
Китайские медики, Li Jianan / globallookpress.com

До конца текущего года смертельно опасным китайским коронавирусом COVID-2019 могут заразиться до 70% людей. С соответствующим прогнозом выступил Марк Липситч, профессор эпидемиологии из Соединенных Штатов.

Согласно точке зрения специалиста, ставшего собеседником журнала The Atlantic, несмотря на предпринимаемые усилия, новый коронавирус сдержать не удастся. В течение 2020-го инфекция может поразить от 3 млрд до 5,3 млрд людей – от 40% до 70% - населения Земли - предсказал Липситч. Он добавил, что не все случаи заболевания будут тяжелыми.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что врачи назвали главные правила защиты от COVID-2019.

 

ДЦ

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