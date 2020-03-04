Все новости >>

//Здоровье 13+

Врачи перечислили главные правила защиты от смертельно опасного коронавируса

, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Врачи перечислили главные правила защиты от смертельно опасного коронавируса
Китайские медики, Liu Kun / globallookpress.com

Специалисты в сфере здравоохранения обозначили основные способы профилактики смертельно опасного китайского коронавируса COVID-2019. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в сети.

Врачи посоветовали придерживаться следующих правил:

1. тщательно мыть руки с мылом после контактов с потенциально зараженным человеком, перед приемом пищи;

2. стараться не прикасаться к слизистым оболочкам, так как COVID-2019 способен проникать в них;

3. остерегаться людей, которые кашляют и чихают;

4. регулярно проводить дезинфекцию поверхностей в жилище;

5. при посещении общественных мест надевать медицинскую маску.

Ранее в среду сообщалось, что в экспертном сообществе допустили «политическое уничтожение» властей Украины из-за возможной эпидемии коронавируса в стране.

 

ДЦ

//картина дня

Общество

Шестой подвиг министра Фалькова

Шестой подвиг министра Фалькова

Злые языки утверждают, что назначенный в январе этого года министром высшего образования и науки Валерий Фальков готовится чистить кадровые авгиевы конюшни, доставшиеся ему от предшественника Михаила Котюкова. Сможет ли он повторить шестой подвиг Геракла?

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) привел неопровержимые доказательства того, что террористы планировали устроить провокацию с использованием химоружия в восточной части Идлиба.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) привел неопровержимые доказательства того, что террористы…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Подмосковье пятеро четырехлетних детей попали в больницу в Воскресенске, отравившись крысиным ядом. Врачи незамедлительно оказали малышам необходимую помощь, промыли…

//новости ан

//новости ан