Врачи перечислили главные правила защиты от смертельно опасного коронавируса

Специалисты в сфере здравоохранения обозначили основные способы профилактики смертельно опасного китайского коронавируса COVID-2019. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в сети.
Врачи посоветовали придерживаться следующих правил:
1. тщательно мыть руки с мылом после контактов с потенциально зараженным человеком, перед приемом пищи;
2. стараться не прикасаться к слизистым оболочкам, так как COVID-2019 способен проникать в них;
3. остерегаться людей, которые кашляют и чихают;
4. регулярно проводить дезинфекцию поверхностей в жилище;
5. при посещении общественных мест надевать медицинскую маску.
Ранее в среду сообщалось, что в экспертном сообществе допустили «политическое уничтожение» властей Украины из-за возможной эпидемии коронавируса в стране.