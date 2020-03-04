Врачи перечислили главные правила защиты от смертельно опасного коронавируса

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4 марта 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Китайские медики, Liu Kun / globallookpress.com

Специалисты в сфере здравоохранения обозначили основные способы профилактики смертельно опасного китайского коронавируса COVID-2019. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в сети.

Врачи посоветовали придерживаться следующих правил:

1. тщательно мыть руки с мылом после контактов с потенциально зараженным человеком, перед приемом пищи;

2. стараться не прикасаться к слизистым оболочкам, так как COVID-2019 способен проникать в них;

3. остерегаться людей, которые кашляют и чихают;

4. регулярно проводить дезинфекцию поверхностей в жилище;

5. при посещении общественных мест надевать медицинскую маску.

Ранее в среду сообщалось, что в экспертном сообществе допустили «политическое уничтожение» властей Украины из-за возможной эпидемии коронавируса в стране.