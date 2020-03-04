«Политическое уничтожение» властей Украины из-за коронавируса допустил политолог

//В мире 13+

4 марта 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА REGNUM

Жители Китая, Yu Fangping / globallookpress.com

Китайский коронавирус COVID-2019 в случае своего распространения по территории Украины способен «политически уничтожить» действующую в бывшей советской республике власть. Такой вариант развития событий допустил Владимир Воля, киевский политический эксперт.

Аналитик признал, что украинское руководство принимает полезные меры по защите от коронавируса. При этом власти «в силу своего недостаточного опыта и квалификации» недооценивают потенциальную угрозу эпидемии для страны, отметил Воля.

Ранее Елена Бондаренко, экс-депутат Рады, рассказала о строительстве американцами секретного военного объекта в Очакове. Также сообщалось, что ополчение ДНР продемонстрировало на видео свое оружие, готовое уничтожать турецкие беспилотники армии Украины.