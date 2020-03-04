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Экс-депутат Рады поведала о возведении секретной военной базы США на юге Украины

, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-депутат Рады поведала о возведении секретной военной базы США на юге Украины
Силы американских ВМС, US Navy / globallookpress.com

В расположенном в южной части Украины городе Очакове в настоящий момент строится секретная база Военно-морских сил Соединенных Штатов. Об этом рассказала Елена Бондаренко, бывший депутат Верховной Рады.

Как отметила Бондаренко, процитированная «Русской весной», объект возводится уже несколько лет исключительно силами американской стороны. Чем военные США занимаются на территории базы, неизвестно, так как доступ туда ограничен даже для украинских чиновников, отметила экс-депутат. По ее словам, местные жители не имеют права приближаться к объекту ближе чем на километр.

Ранее в среду ополчение ДНР опубликовало в интернете видео, на котором запечатлено оружие, готовое сбивать турецкие дроны армии Украины. Кроме того, сообщалось, что киевский академик Петр Толочко рассказал, как завершить военный конфликт в Донбассе.

 

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