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Ополченцы ДНР показали на видео готовое уничтожать турецкие дроны ВСУ оружие

, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы ДНР показали на видео готовое уничтожать турецкие дроны ВСУ оружие
Беспилотник Bayraktar, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Командование Вооруженных сил Украины может применить против непризнанных республик Донбасса полученные от Турции беспилотники Bayraktar. Об этом рассказывается в видео, появившемся на YouTube-канале Народной милиции ДНР.

Представитель пресс-службы Народной милиции Дмитрий Астрахань заверил, что ополчение готово отразить угрозу с воздуха. Астрахань пообещал, что в случае удара турецких дронов ВСУ по республике, они будут быстро сбиты.

В ролике продемонстрированы системы, которые силы ДНР применят, если украинская сторона запустит аппараты. Уничтожить их готовы комплексы «Террикон-М2Н» и «Оса-АКМ».

Ранее киевский академик Петр Толочко назвал способ прекращения войны в Донбассе. Кроме того, сообщалось, что на Украине раскрыли детали «адского» ракетного удара по грузовику ВСУ.

 

ДЦ

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