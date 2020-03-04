Ополченцы ДНР показали на видео готовое уничтожать турецкие дроны ВСУ оружие

Командование Вооруженных сил Украины может применить против непризнанных республик Донбасса полученные от Турции беспилотники Bayraktar. Об этом рассказывается в видео, появившемся на YouTube-канале Народной милиции ДНР.
Представитель пресс-службы Народной милиции Дмитрий Астрахань заверил, что ополчение готово отразить угрозу с воздуха. Астрахань пообещал, что в случае удара турецких дронов ВСУ по республике, они будут быстро сбиты.
В ролике продемонстрированы системы, которые силы ДНР применят, если украинская сторона запустит аппараты. Уничтожить их готовы комплексы «Террикон-М2Н» и «Оса-АКМ».
Ранее киевский академик Петр Толочко назвал способ прекращения войны в Донбассе. Кроме того, сообщалось, что на Украине раскрыли детали «адского» ракетного удара по грузовику ВСУ.