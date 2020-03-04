На Украине раскрыли детали «адского» ракетного удара ополченцев по грузовику ВСУ

Киевские военные раскрыли подробности подрыва грузового автомобиля Вооруженных сил Украины около села Нижнетеплое Луганской области. Согласно утверждению украинской стороны, транспортное средство было уничтожено в результате «адского удара» ополченцев самопровозглашенной ЛНР.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 1 марта. Как пишет «Русская весна», в ВСУ настаивают на том, что грузовик поразила управляемая противотанковая ракета. По автомобилю выстрелили с расстояния, составлявшего более трех километров. Снаряд попал в кабину, в результате атаки погиб один военный, еще двое получили ранения.
Ранее в среду сообщалось, что СМИ узнали о сорвавшейся операции Нидерландов в Донбассе после крушения Boeing MH17.