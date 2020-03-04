На Украине раскрыли детали «адского» ракетного удара ополченцев по грузовику ВСУ

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4 марта 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы Донбасса, Janos Chiala / globallookpress.com

Киевские военные раскрыли подробности подрыва грузового автомобиля Вооруженных сил Украины около села Нижнетеплое Луганской области. Согласно утверждению украинской стороны, транспортное средство было уничтожено в результате «адского удара» ополченцев самопровозглашенной ЛНР.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 1 марта. Как пишет «Русская весна», в ВСУ настаивают на том, что грузовик поразила управляемая противотанковая ракета. По автомобилю выстрелили с расстояния, составлявшего более трех километров. Снаряд попал в кабину, в результате атаки погиб один военный, еще двое получили ранения.

Ранее в среду сообщалось, что СМИ узнали о сорвавшейся операции Нидерландов в Донбассе после крушения Boeing MH17.