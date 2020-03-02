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Ополченцы уничтожили в Донбассе «Черного запорожца» и подбили ракетой грузовик ВСУ

, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы уничтожили в Донбассе «Черного запорожца» и подбили ракетой грузовик ВСУ
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украинская сторона раскрыла данные о новых потерях в боестолкновениях с Народной милицией самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующая информация появилась в интернете.

Пресс-служба 93-й бригады Вооруженных сил Украины сообщила 28 февраля, что от пули снайпера погиб сержант Владимир Федченко.

Вчера, 1 марта, губернатор Львовской области Максим Козицкий рассказал на своей странице в Facebook, что в зоне конфликта в Донбассе получил смертельные ранения уроженец региона Игорь Гавриляк, проходивший службу в 72-й бригаде имени Черных запорожцев.

Штаб киевской операции против ДНР и ЛНР, в свою очередь, проинформировал, что противник подбил из противотанкового ракетного комплекса грузовик ВСУ в районе села Нижнетеплое Луганской области. В результате инцидента погиб один украинский военный, еще двое ранены.

Ранее эксперт Владислав Шурыгин назвал вероятный срок прекращения существования Украины в случае синхронного с Анкарой удара по России. Кроме того, сообщалось, что на страницах отечественных сетевых СМИ обнародовали возможный новый состав правительства соседнего государства. 

 

ДЦ

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