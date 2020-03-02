Раскрыт возможный новый состав кабмина Украины и имя предполагаемого премьера

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2 марта 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Заседание правительства Украины, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

На Украине в скором времени может смениться правительство. Соответствующий вариант развития событий допустил бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, передавший представителям российских СМИ список, где фигурируют фамилии людей, которые, вероятно, войдут в новый состав кабмина.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении экс-парламентария, в окружении президента Владимира Зеленского рассматривают вариант, при котором правительство возглавит Сергей Тигипко. Предполагается, что должности его заместителей займут Арсен Аваков, который сохранит пост руководителя МВД, Лана Зеркаль, Денис Шмыгаль и Игорь Палица.

Ожидается, что министром экономики и торговли в новом составе высшего органа исполнительной власти станет Александр Шлапак, министром сельского хозяйства — Николай Сольский, министром энергетики - Юрий Витренко, главой МИД - Руслан Демченко, руководителем Минфина - Игорь Уманский, министром образования — Лилия Гриневич, министром здравоохранения — Максим Степанов, министром соцполитики — Галина Третьякова.

Ранее сегодня сообщалось, что в отечественном экспертном сообществе озвучили предполагаемый срок прекращения существования Украины в случае ее синхронного с Турцией удара по Российской Федерации.