Назван вероятный срок гибели Украины в случае ее удара по РФ синхронно с Турцией

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2 марта 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

Флаг Украины в центре Киева, Jaap Arriens / globallookpress.com

Гипотетический удар Украины по России синхронно с Турцией привел бы к быстрой гибели бывшей советской республики. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Владислав Шурыгин, отечественный военный эксперт.

Некоторое время назад украинский праворадикал Андрей Билецкий призвал президента Владимира Зеленского атаковать РФ, координируя свои действия с Анкарой. По мнению Билецкого, текущая ситуация предоставляет Киеву шанс «вернуть» Крымский полуостров, а также разгромить самопровозглашенные ДНР и ЛНР, так как Москве будет тяжело воевать на два фронта.

Как полагает Владислав Шурыгин, претворение в жизнь властями Украины идеи националиста стало бы «хорошим подарком». В этом случае соседнее государство прекратило бы свое существование в течение месяца, заявил аналитик в интервью «ПолитНавигатору».

Ранее сообщалось, что эксперт Игорь Коротченко предсказал Турции тройную катастрофу в результате возможной войны с Россией.