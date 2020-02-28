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Основатель «Азова» призвал Зеленского синхронно с Турцией ударить по России

, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Основатель «Азова» призвал Зеленского синхронно с Турцией ударить по России
Украинский националист Андрей Билецкий, Sadak Souici / Le Pictorium / globallookpress.com

Украина должна, синхронизируя свои действия с Турцией, ударить по Российской Федерации. С соответствующим призывом к президенту Владимиру Зеленскому выступил Андрей Билецкий, основатель националистического военного формирования «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация).

По словам Билецкого, сложившаяся в настоящий момент ситуация предоставляет Киеву шанс «вернуть» Крым и разгромить непризнанные республики Донбасса, так как для России будет тяжело воевать на два фронта. При этом радикал выразил сомнение в том, что Зеленский воспользуется появившейся возможностью. Согласно утверждению Андрея Билецкого, главу государства и российские власти якобы связывают дружеские отношения, пишет «ПолитНавигатор».

Отношения между Анкарой и Москвой обострились после уничтожения на территории Сирии более тридцати турецких военных. Месут Хакки, советник президента Реджепа Эрдогана, заявил о готовности своей страны воевать с Россией.

 

ДЦ

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