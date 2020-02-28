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Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией и расчленить ее изнутри

, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией и расчленить ее изнутри
Бойцы протурецких вооруженных формирований в Сирии, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

Анкара готова отомстить Российской Федерации за гибель своих военных на территории Сирии. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Месут Хакки, занимающий пост советника президента Турции.

Накануне ВВС Сирии уничтожили более тридцати турецких силовиков. Инцидент произошел в Идлибе.

Комментируя случившееся на национальном телевидении, Месут Хакки заявил о готовности Анкары воевать с Россией, которая оказывает поддержку официальному Дамаску. Кроме того, советник Реджепа Эрдогана пообещал расчленить РФ изнутри. Из слов Хакки следует, что в этом Турции помогут 25 млн мусульман, которые проживают на территории России.

 

ДЦ

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