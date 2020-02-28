Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией и расчленить ее изнутри

Анкара готова отомстить Российской Федерации за гибель своих военных на территории Сирии. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Месут Хакки, занимающий пост советника президента Турции.
Накануне ВВС Сирии уничтожили более тридцати турецких силовиков. Инцидент произошел в Идлибе.
Комментируя случившееся на национальном телевидении, Месут Хакки заявил о готовности Анкары воевать с Россией, которая оказывает поддержку официальному Дамаску. Кроме того, советник Реджепа Эрдогана пообещал расчленить РФ изнутри. Из слов Хакки следует, что в этом Турции помогут 25 млн мусульман, которые проживают на территории России.