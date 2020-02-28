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Минобороны РФ: погибшие при обстреле сирийскими войсками турецкие военные не должны были находиться в Идлибе

, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Минобороны РФ: погибшие при обстреле сирийскими войсками турецкие военные не должны были находиться в Идлибе
сайт Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что 27 февраля, сирийские войска обстреляли в Идлибе находившихся вместе с террористами турецких военных. Отмечается, что их там не должно было быть.

«… в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований», - отметили в ведомстве.

При этом представители Турции уточнили, что не отправляли в Бехун подразделения своей армии в момент обстрела. Они уточнили, что там их «не было и не должно было находиться». Однако погибли 33 военнослужащих.

Позже российские войска приняли меры для прекращения огня сирийскими войсками и обеспечили безопасную эвакуацию раненых и погибших турецких солдат в Идлибе.

«Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялись», - добавили в ведомстве.

Напомним, что в пятницу губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил о 33 погибших при авиаударе в сирийском Идлибе.

БА

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