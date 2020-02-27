СМИ: турецкие военные пытались сбить самолеты ВКС России в Идлибе

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27 февраля 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Турецкие подразделения обстреливают позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты ВКС в провинции Идлиб. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили в репортаже телеканала "Россия 24".

"Сирийских военных в прямом смысле спасает авиация - собственная и российская. Самолеты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков. При этом в небе над Идлибом сейчас также опасно: боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные ЗРК", – говорится в сообщении.

Однако российские и сирийские экипажи используют тепловые ловушки для защиты от огня. Журналисты сообщают также, что сирийская армия потеряла большое количество бронетехники и артиллерии из-за обстрела турецкими военными в поселке Джубас, где в настоящий момент ведутся ожесточенные бои.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", Минобороны Турции сегодня сообщило о гибели двоих военных в результате авиационного удара в провинции Идлиб. По данным ведомства, еще двое турецких солдат ранены. Турецкие силы нанесли ответный удар и уничтожили несколько целей армии Сирии.