Двое турецких военных погибли в результате авиаудара в провинции Идлиб в Сирии

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27 февраля 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

Juma Mohammad, globallookpress.com

Минобороны Турции сообщило о гибели двоих военных в результате авиаудара в провинции Идлиб. Еще двое турецких солдат ранены. Турецкие силы нанесли ответный удар и уничтожили несколько целей армии Сирии.

По состоянию на 26 февраля, военные армии Башара Асада ведут бои с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками в районе города Саракиб, отбитого армией в начале февраля. После столкновений 20 февраля повстанцам удалось прорвать оборону войск в районе селения Найраб и занять его.

Но, контроль над ним, по мнению сирийских источников, является условным из-за активности авиации РФ.

В результате наступления за два первых месяца года армия САР заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя наблюдательные пункты турецкой армии. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Daily Sabah.

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