Найден способ остановить Эрдогана в Сирии без прямого конфликта России с Турцией

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24 февраля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета ВЗГЛЯД

Бойцы протурецких вооруженных формирований в Сирии, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

Отечественный востоковед Семен Багдасаров рассказал, как Москва может остановить президента Турции Реджепа Эрдогана в Сирии, не ввязываясь в конфликт с Анкарой. По данному вопросу эксперт высказался в беседе со СМИ.

По словам Багдасарова, чтобы предотвратить захват северо-запада Сирии турецкими силами, России следует заставить Дамаск договориться с курдами. Влившись в ряды армии Арабской республики, они могли бы резко усилить ее боевые возможности.

Кроме того, востоковед полагает, что Москва должна принудить сирийские власти к возобновлению поддержки марксистских группировок, действующих на территории Турции. Как отметил Семен Багдасаров, получив помощь, данные группировки «могут много чего сделать».

Ранее в блогосфере назвали российское оружие, способное ударить по турецким военным в Сирии. Также сообщалось, что в сеть выложили видео из района ракетной атаки по Су-24 в Идлибе.