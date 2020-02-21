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Способное ударить по войскам Турции в Идлибе российское оружие назвали в сети

, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Способное ударить по войскам Турции в Идлибе российское оружие назвали в сети
Тяжелая огнеметная система «Солнцепек», MOD Russia / globallookpress.com

Названо способное ударить по силам Турции в сирийском Идлибе оружие, которым обладает Российская Федерация. Соответствующий пост появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как предположил автор канала «В мире политики» в «Яндекс. Дзен», в случае столкновения войск Анкары и Сирии в Идлибе против турков могут быть применены «Солнцепеки». Так называются тяжелые огнеметные системы, которые, согласно информации СМИ, Москва перебросила на территорию Арабской республики.

Ранее в интернете разместили видео из района ракетной атаки по бомбардировщику Су-24 в Идлибе. Также сообщалось, что российские ВКС ударили по боевикам, действующим в этой провинции.

 

ДЦ

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