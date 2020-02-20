Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Идлибе

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20 февраля 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: бомбардировщик Су-24, сайт Минобороны РФ

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что бомбардировщики Су-24 воздушно-космических сил РФ нанесли удары по террористам в Идлибе. Отмечается, что данные действия позволили сирийской армии успешно отбить все атаки.

«Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами СУ-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов», - уточнили в Центре.

Известно, что уничтожены пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков, один танк и шесть бронированных боевых машин.

Ранее эксперт назвал причину дорожного конфликта с участием бронемашин между Россией и США в Сирии.