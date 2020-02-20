Все новости >>

//Политика 13+

Политолог назвал причину дорожного конфликта военных РФ и США в Сирии

, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Политолог назвал причину дорожного конфликта военных РФ и США в Сирии
Фото: pixabay.com

Политолог, военный эксперт Иван Коновалов отреагировал на дорожный конфликт, который произошел в Сирии между российскими и американскими военными с участием бронемашин. Известно, что в Сети появилось видео с места инцидента, которое снял представитель США.

«Человеческий фактор, конечно, всегда присутствует в подобных ситуациях. Здесь – представители двух стран, которые находятся не в самых лучших отношениях. Поэтому военнослужащие США позволили себе повести некорректно по отношению к россиянам», - пояснил эксперт, отметив, что ещё могла повлиять «определённая пропаганда в американских частях».

Кроме того, Коновалов выделил и политический фактор, который зависит от американского командования. По его словам, командир ставит перед своими солдатами конкретные задачи: «не допускать конфликтных ситуаций … или говорят, мол, идите намеренно на конфликт с россиянами, чтобы усугубить ситуацию».

«Эта зона [Сирия] – особая, действовать все здесь должны осторожно, потому что присутствуют армии разных стран. Все очень тесно, все рядом, поэтому сценарий всегда может стать негативным», - считает политолог.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, на кадрах которого американский и российские автомобили встретились недалеко от города Камышлы. При этом две американских бронемашины в составе колонны ехали с маленькой скоростью, и российский «Тигр» пытался их обогнать.

БА

//картина дня

Непознанное

Американский журналист предрек падение экономики Китая из-за коронавируса и абсолютное лидерство Путина на Востоке

Американский журналист предрек падение экономики Китая из-за коронавируса и абсолютное лидерство Путина на Востоке

Издание The Trumpet опубликовало материал про библейское пророчество, согласно которому экономика Китая рухнет из-за эпидемии коронавируса, а президент РФ Владимир Путин станет "царем Востока".

В интернете появилось видео из района вспыхнувших в минувший вторник боев между военными Украины и ополченцами ЛНР. Данную запись, доступную для просмотра на сайте YouTube, сделал житель Кировска.

В интернете появилось видео из района вспыхнувших в минувший вторник боев между военными Украины и ополченцами ЛНР.…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Елена Драпеко оценила шансы лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова стать депутатом. Она считает, что время уже упущено и сейчас избирателей не привлекают эпатажные…

//новости ан

//новости ан

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн, ну тот который якобы мужчина Светланы Лободы, приезжает в Россию не только чтобы увидеться с «любимой». Он с удовольствием снимается…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан