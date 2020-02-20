Политолог назвал причину дорожного конфликта военных РФ и США в Сирии

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20 февраля 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Политолог, военный эксперт Иван Коновалов отреагировал на дорожный конфликт, который произошел в Сирии между российскими и американскими военными с участием бронемашин. Известно, что в Сети появилось видео с места инцидента, которое снял представитель США.

«Человеческий фактор, конечно, всегда присутствует в подобных ситуациях. Здесь – представители двух стран, которые находятся не в самых лучших отношениях. Поэтому военнослужащие США позволили себе повести некорректно по отношению к россиянам», - пояснил эксперт, отметив, что ещё могла повлиять «определённая пропаганда в американских частях».

Кроме того, Коновалов выделил и политический фактор, который зависит от американского командования. По его словам, командир ставит перед своими солдатами конкретные задачи: «не допускать конфликтных ситуаций … или говорят, мол, идите намеренно на конфликт с россиянами, чтобы усугубить ситуацию».

«Эта зона [Сирия] – особая, действовать все здесь должны осторожно, потому что присутствуют армии разных стран. Все очень тесно, все рядом, поэтому сценарий всегда может стать негативным», - считает политолог.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, на кадрах которого американский и российские автомобили встретились недалеко от города Камышлы. При этом две американских бронемашины в составе колонны ехали с маленькой скоростью, и российский «Тигр» пытался их обогнать.