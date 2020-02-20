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В сети опубликовано видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

Ролик снял водитель машины, догонявшей колонну автомобилей с российскими флагами

, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

В сети опубликовано видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии
Str, globallookpress.com

В Интернете оказался видеоролик, на котором запечатлено, как американский и российские автомобили встретились недалеко от города Камышлы на северо-востоке Сирийской Арабской Республики,  и между военными произошел инцидент.

Видеоролик был снят водителем американской бронемашины, - сообщает kp.ru.. Этот автомобиль догонял колонну военных автомобилей с российскими флагами, в составе которой был и бронеавтомобиль "Тигр".

Две американских бронемашины в составе колонны ехали с маленькой скоростью, и российский "Тигр" пытался обогнать американский броневик. Но военные из машины США заблокировали проезд "Тигру" и вынудили его съехать с дороги в поле. После этого инцидента оба автомобиля останавливаются.

В Центральном командовании Пентагона отказались комментировать инцидент в Сирии в районе города Камышлы и снятый ролик.
Видео было размещено на YouTube.

Президент США Дональд Трамп в конце прошлого года четко заявил, что США в САР интересует нефть, а не контроль границ. Трамп заявил, что Вашингтон продолжает взаимодействовать на территории Сирии и с вооруженными курдскими формированиями, и с Анкарой.

Накануне стало известно, что Россия жестко отреагировала на угрозы турецкого президента Эрдогана, пообещавшего "возвести небоскребы из черепов  военных" из России. Нарушение Турцией договоренностей по Идлибу обернулось огромными потерями для армии Эрдогана. 

ИЧ

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В сети опубликовано видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В сети опубликовано видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В сети оказался видеоролик, на котором запечатлено, как американский и российские автомобили встретились недалеко от города Камышлы на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, и между военными произошел инцидент.

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