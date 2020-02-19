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Угрожавшая «возвести небоскребы из черепов русских военных»...

Анкара лишилась 73 танков и БТР

, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Угрожавшая «возвести небоскребы из черепов русских военных»...

Россия жестко отреагировала на угрозы Эрдогана, пообещавшего «возвести небоскребы из черепов ваших военных». Нарушение Турцией договоренностей по Идлибу обернулось огромными потерями.

Анкара ввела свои войска на север Сирии. В Идлиб и Алеппо вошли огромные колонны бронетехники, которую турецкая армия сразу же начала передавать боевикам. Однако, такая помощь джихадистам «вышла боком».

Ультиматум Турции закончился полным «пшиком». ВКС РФ нанесли серию ударов по конвоям.

В результате чего за двое суток было уничтожено:

23 танка, включая два Leopardа;
18 установок РСЗО;
50 бронетранспортёров;
свыше 20 военных грузовиков;
2 склада с оружием и боеприпасами.

Кроме того ликвидировано до 300 джихадистов, которые передвигались в колоннах. При этом сирийская армия не понесла потерь, так как бронетехника была сожжена на марше. Лишившиеся подкреплений, боевики, практически без боя, оставили пригороды Алеппо, в результате чего через 8 лет гражданской войны административный центр провинции полностью перешел под контроль Дамаска и оказался в глубоком тылу.

Город был полностью очищен от присутствия террористических группировок. В настоящее время идет зачистка оставленных боевиками территорий на предмет мин/ловушек.

Источник: https://avdysh-oleg.livejournal.com/694397.html

 

Дас

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