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Видео из района ракетной атаки по Су-24 в сирийском Идлибе опубликовали в сети

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Видео из района ракетной атаки по Су-24 в сирийском Идлибе опубликовали в сети
Фронтовой бомбардировщик Су-24, MOD Russia / globallookpress.com

В сирийском Идлибе некоторое время назад попытались сбить зенитной ракетой фронтовой бомбардировщик Су-24. Об этом рассказывается в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как стало известно изданию «Русская весна», боеприпас не смог поразить самолет и самоуничтожился. Следы от ракеты в небе снял на видео очевидец, данные кадры выложены в сеть. Кому принадлежит атакованный бомбардировщик – России или Сирии – пока неизвестно.

Ранее в интернете опубликовали видео дорожного инцидента с участием бронеавтомобилей РФ и Соединенных Штатов в Сирии. Также сообщалось, что между Дамаском и Алеппо снова будут курсировать гражданские самолеты.

 

ДЦ

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