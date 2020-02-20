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Почти чудо: между Дамаском и Алеппо будут летать гражданские самолёты

, 10:27 [ «Аргументы Недели», ]

Почти чудо: между Дамаском и Алеппо будут летать гражданские самолёты
Рейс из Дамаска в Алеппо, Фото автора

Впервые после 8-летнего перерыва гражданский самолёт совершил рейс из Дамаска в международный аэропорт освобождённого и безопасного ныне Алеппо, экономической столицы Сирийской Арабской Республики.

Этот аэропорт используют минимум три миллиона пассажиров ежегодно.  В декабре 2016 года произошло первое стратегически важное событие – тогда были освобождены восточные древние кварталы Алеппо и город обеднялся. Эти кварталы города были оккупированы во время войны террористическими группировками «Аль Нусры», переименовавшими себя в Хайкат Тахрир Аль Шам, которые по факту пользовались поддержкой режима турецкого президента Эрдогана, как и многие другие лояльные Турции вооружённые группировки.

Однако западные окрестности пригорода и основная междугородная магистраль Дамаск − Алеппо оставалась ещё под оккупацией террористических группировок, и добраться до города можно было только лишь кривой дорогой через Хомс − Этрия – Ханасер. Кроме того, город продолжал подвергаться обстрелам террористов.

Сегодня аэропорт готов к работе и уже начал перевоз пассажиров прямыми рейсами из Дамаска, которые длятся всего 35 минут! Планируются и международные рейсы.

В течение нескольких дней ремонтные бригады завершат восстановление междугородной магистрали. Сапёры и инженерные войска сирийской армии провели расчистку дорог по её периметру.

Алеппо быстрыми темпами восстановит присущее ему активное участие в жизни страны и подтвердит свой статус экономической столицы Сирии, в то время как внешнее санкционное и финансовое давление со стороны Соединённых Штатов и ряда арабских и западных стран – будет усиливаться.

Уверенными темпами продолжается и операция по освобождению Идлиба − несмотря на угрозы Эрдогана и опасность реализации сценария со столкновением турецкой и сирийской армий, который Россия назвала наихудшим из возможных.
Область политического маневрирования турецкого президента вокруг позиции России значительно сократилась, и долго продолжать попытки шантажа он уже не сможет. Соответственно, он ищет альтернативу в виде поддержки со стороны Соединённых Штатов Америки и их партнёров по НАТО в надежде спасти оставшихся боевиков, часть которых он переместил в Ливию.

Россия сказала свое твёрдое слово, Сергей Лавров заявил открыто, что Россия в Идлибе поддерживает сирийскую армию, которая реагирует только на провокации. "Никто никогда не обещал террористам, что их не тронут в идлибской зоне, почитайте договорённости президентов РФ и Турции, всё станет на свои места", − сказал Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД Иордании Хусейном Абдаллой ас-Сафади. "Демилитаризованная полоса на всём протяжении периметра идлибской зоны до сих пор не создана. Более того, обстрелы из зоны деэскалации по позициям сирийской армии, гражданским объектам и попытки атаковать нашу военно-воздушную базу Хмеймим продолжаются”.
(В Ливии Эрдоган пытается представить своё вмешательство как легитимное − по аналогии с российским военным присутствием в Сирии, организованным по запросу законного правительства этой страны.)

Но Сирия с её верными союзниками поставила точку в этот переломный исторический стратегический момент, и после полного освобождения Алеппо отныне многое изменится. И можно сказать, что после полного освобождения провинции Идлиб состоится и окончательная победа Сирии над международным терроризмом и турецко-американской оккупацией. Очевидно, что несмотря на перестановку ролей в сирийском сценарии между членом НАТО Турцией и американскими войсками, их оккупационные действия взаимосвязаны, и выход одного оккупанта и ослабление его влияния повлечёт за собой освобождение и от другого оккупанта - тоже.

По всей вероятности, Эрдоган угрожает военной операцией в Идлибе, чтобы вернуть свои потерянные позиции, что повлечёт за собой прямую конфронтацию с сирийской армией, которой Россия, в свою очередь, подтвердила свою полную поддержку. Но насколько рискует при таком раскладе турецкий президент? И выдержат ли сочинские и астанинские (нурсултанские) договорённости поведение не придерживающегося их Эрдогана? Ближайшее время нам это покажет.
И ныне можно утверждать, что баланс сил на реальном поле вновь диктует новые геополитические уравнения, в которых Сирия с помощью её верных союзников и партнёров не отступит уже ни на шаг.

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