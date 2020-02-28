Поражение России в возможной войне с Турцией предсказал бывший депутат Рады

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28 февраля 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В случае начала войны между Турцией и Россией из-за ситуации в Сирии Москву ждет поражение. С соответствующим прогнозом выступил Игорь Луценко, бывший депутат украинской Верховной Рады.

Согласно точке зрения экс-парламентария, процитированного «ПолитНавигатором», Анкара одержит верх в конфликте, так как сможет легко заблокировать поставки контингенту РФ в Сирии и российский Черноморский флот. Проигрыш Москвы в вероятном противостоянии сыграет на руку Украине, добавил Луценко.

Ранее в интернете появилась информация, согласно которой ВКС РФ ударили по турецким военным, находящимся в сирийском Серакибе. Также сообщалось, что на страницах прессы назвали условие полномасштабного вторжения армии Турции на территорию Арабской республики.