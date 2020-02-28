В сети сообщили об ударах ВКС РФ по оказавшимся в осаде в Идлибе военным Турции

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28 февраля 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ruanalytica.ru

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

В интернете появилась информация о том, что российские ВКС и сирийская артиллерия нанесли удары по военным Турции, которые оказались в осаде в Серакибе. Данный город расположен на территории мухафазы Идлиб.

Накануне СМИ сообщили, что боевики при поддержке армии Турции ведут наступление на Серакиб. Как пишет ресурс ruanalytica.ru, турецкие военные некоторое время назад объявили о взятии города, после чего оказались под ударами ВКС РФ и сирийской артиллерии. В процитированном материале говорится, что на данный момент в Серакибе заблокированы около пятидесяти силовиков. Турецкая сторона предприняла две попытки эвакуировать их, однако прибывшие за военными грузовики были уничтожены.

Ранее на страницах СМИ назвали условие полноценного вторжения Турции в Сирию и спрогнозировали поражение Анкары в случае конфликта с Россией.