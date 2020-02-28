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Условие вторжения Турции в Сирию и начала «большой войны» озвучили в прессе

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Эксперт»

Условие вторжения Турции в Сирию и начала «большой войны» озвучили в прессе
Самолеты ВВС Турции, Li Ming / globallookpress.com

На страницах отечественных СМИ назвали условие, при котором Анкара должна решиться на полномасштабное вторжение в Сирию, где накануне в результате авиаатаки правительственных сил были уничтожены более тридцати турецких военных.

«Эксперт» прогнозирует, что «большая война» вспыхнет, «если Россия отступит». Президент Турции Реджеп Эрдоган не видит для себя проблемы в том, чтобы начать полноценные боевые действия против армии Сирии, говорится в процитированном материале.

Как отмечает издание, если Москва проявит жесткость, не пустит ВВС Турции в воздушное пространство Арабской республики и продолжит оказывать помощь официальному Дамаску, перерастания нынешней напряженности в масштабный конфликт, скорее всего, придется избежать.

Ранее в пятницу сообщалось, что в прессе предсказали поражение Турции в случае войны с Россией.

 

ДЦ

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В мире

Условие вторжения Турции в Сирию и начала «большой войны» озвучили в прессе

Условие вторжения Турции в Сирию и начала «большой войны» озвучили в прессе

В СМИ назвали условие, при котором Анкара должна решиться на полномасштабное вторжение в Сирию, где накануне в результате авиаатаки правительственных сил были уничтожены более тридцати турецких военных.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не может позволить себе войну с Российской Федерацией. Соответствующая оценка содержится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не может позволить себе войну с Российской Федерацией. Соответствующая оценка содержится…

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