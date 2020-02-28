Условие вторжения Турции в Сирию и начала «большой войны» озвучили в прессе

На страницах отечественных СМИ назвали условие, при котором Анкара должна решиться на полномасштабное вторжение в Сирию, где накануне в результате авиаатаки правительственных сил были уничтожены более тридцати турецких военных.
«Эксперт» прогнозирует, что «большая война» вспыхнет, «если Россия отступит». Президент Турции Реджеп Эрдоган не видит для себя проблемы в том, чтобы начать полноценные боевые действия против армии Сирии, говорится в процитированном материале.
Как отмечает издание, если Москва проявит жесткость, не пустит ВВС Турции в воздушное пространство Арабской республики и продолжит оказывать помощь официальному Дамаску, перерастания нынешней напряженности в масштабный конфликт, скорее всего, придется избежать.
Ранее в пятницу сообщалось, что в прессе предсказали поражение Турции в случае войны с Россией.