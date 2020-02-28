Оглашен прогноз о поражении Турции и потере власти Эрдоганом в случае войны с РФ

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28 февраля 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Эксперт»

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Xu Suhui / globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган не может позволить себе войну с Российской Федерацией. Соответствующая оценка содержится в материале, появившемся на страницах отечественных СМИ.

Издание «Эксперт» пишет, что в результате предполагаемого вооруженного конфликта с Москвой Анкара потерпит поражение. Кроме того, в случае реализации военного сценария Эрдоган должен потерять власть. Турецкие силовики «вряд ли обрадуются тому», что глава государства «отправляет их на убой», отмечается в процитированной публикации.

Ранее в сирийском Идлибе в результате авиаудара армии страны погибли более тридцати военных Турции. После этого инцидента советник Эродогана Месут Хакки заявил о готовности расчленить РФ, которая помогает Дамаску.