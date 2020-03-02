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Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией
Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Предполагаемый вооруженный конфликт с Российской Федерацией из-за ситуации, сложившейся в Сирии, приведет к катастрофическим последствиям для Турции. Соответствующий прогноз озвучил в телевизионном эфире отечественный эксперт Игорь Коротченко.

По словам аналитика, в случае начала противостояния Анкару ждет тройная катастрофа - геополитическая, военная и экономическая. Коротченко, принявший участие в одной из программ канала «Россия-1», выразил надежду на то, что турецкий президент Реджеп Эрдоган откажется от «авантюрных действий» в Сирии из-за опасений потерять преференции от сотрудничества с Москвой.

Ранее в понедельник сообщалось, что Матвей Ганапольский предсказал «чудовищные потери» российской стороны в результате гипотетической полноценной войны с Турцией.

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ДЦ

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В мире

Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

Предполагаемый вооруженный конфликт с Российской Федерацией из-за ситуации, сложившейся в Сирии, приведет к катастрофическим последствиям для Турции. Соответствующий прогноз озвучил эксперт Игорь Коротченко.

Российскую Федерацию ждут «чудовищные потери» в случае полномасштабного военного конфликта с Турцией из-за ситуации в Сирии. С соответствующим прогнозом выступил в блогосфере журналист Матвей Ганапольский.

Российскую Федерацию ждут «чудовищные потери» в случае полномасштабного военного конфликта с Турцией из-за ситуации…

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