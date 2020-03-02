«Чудовищные потери» РФ в случае полноценной войны с Турцией предсказал журналист

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2 марта 2020, 09:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Эхо Москвы»

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российскую Федерацию ждут «чудовищные потери» в случае полномасштабного военного конфликта с Турцией из-за ситуации в Сирии. С соответствующим прогнозом выступил в отечественной блогосфере журналист Матвей Ганапольский.

Ганапольский отметил, что Анкара обладает вторыми по мощности Вооруженными силами среди стран Североатлантического альянса. Если между РФ и Турцией начнутся боевые действия, последняя полностью захватит территорию Сирии. Кроме того, в ходе конфликта Москва потеряет Крым, полагает представитель СМИ.

Журналист добавил, что война невыгодна и для турецкой стороны. Как предсказал Матвей Ганапольский, в случае начала противостояния Анкара останется с Россией один на один, союзники по НАТО на помощь президенту Реджепу Эрдогану не придут. Кроме того, Турция понесет значительные экономические потери, так как Россия является одним из ее крупнейших торговых партнеров, отметил автор публикации.

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