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4 марта 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

Голландские военные, tk2 / globallookpress.com

Амстердам готовился провести военную операцию в Донецкой области после катастрофы в июле 2014 года на территории региона самолета Boeing, в которой погибли 192 граждан Нидерландов. Об этом узнала голландская пресса.

Согласно информации издания Telegraaf, предполагалось, что в район крушения лайнера, выполнявшего рейс MH17, будет переброшена тысяча военных с легким вооружением. Они должны были взять под контроль территорию площадью 35 квадратных километров, чтобы обеспечить возможность работы следователей.

В последний момент операция сорвалась. Власти Нидерландов решили отказаться от военного вмешательства в связи с тем, что в страну начали прибывать самолеты с останками жертв катастрофы, следует из процитированной публикации.

Ранее в Народной милиции ДНР заявили о подготовке киевских силовиков к «акции устрашения» против республик Донбасса. Кроме того, сообщалось, что украинский политик Елена Бондаренко поведала о сорванной Россией «аннексии» Крыма американцами.