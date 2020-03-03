Бывший депутат Рады рассказала о срыве Россией планов США по «аннексии» Крыма

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3 марта 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Военные корабли США, U.S. Navy / globallookpress.com

Присоединение Крыма к России весной 2014 года сорвало планы Соединенных Штатов по «аннексии» полуострова в интересах своих Военно-морских сил. С таким заявлением выступила некоторое время назад Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной Рады.

Бондаренко, процитированная «Русской весной», поведала, что в 2013 году посольство США в Киеве объявило тендер на реконструкцию одной из школ, расположенных в Севастополе. После вхождения Крыма в состав РФ дипработники удалили соответствующее объявление.

Поддержав решение крымчан о присоединении к России, Москва сорвала планы по захвату региона американской стороной, отметила экс-парламентарий.

Ранее киевский эксперт Николай Капитоненко озвучил главную опасность интеграции России и Белоруссии для Украины. Также сообщалось, что политконсультант Анатолий Вассерман раскрыл вероятный план по разгрому непризнанных ДНР и ЛНР.