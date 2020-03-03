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Киевский аналитик назвал главную опасность объединения РФ и Белоруссии для Украины

, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Киевский аналитик назвал главную опасность объединения РФ и Белоруссии для Украины
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Главная опасность объединения России и Белоруссии для Украины заключается в том, что интеграция способна привести к процветанию белорусского общества. С соответствующим заявлением выступил Николай Капитоненко, киевский политический эксперт.

Если интеграционный проект окажется реально работающим, то его могут использовать как аргумент в разговоре о будущем Украины, процитировал Капитоненко один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Ранее во вторник сообщалось, что отечественный политический консультант Анатолий Вассерман предупредил о вероятном нападении Киева на ДНР и ЛНР перед Днем Победы и раскрыл предполагаемый план Украины по разгрому непризнанных республик.

 

ДЦ

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