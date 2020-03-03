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Вассерман предупредил о возможном наступлении Киева на ДНР и ЛНР перед Днем Победы

, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Вассерман предупредил о возможном наступлении Киева на ДНР и ЛНР перед Днем Победы
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

«Киев днем и ночью готовит боевиков на полигонах» для нападения на самопровозглашенные республики Донбасса. С соответствующим предупреждением выступил в телевизионном эфире Анатолий Вассерман, отечественный политконсультант.

Согласно точке зрения Вассермана, Вооруженные силы Украины могут начать наступление на ДНР и ЛНР в конце апреля. Эта операция, согласно замыслу киевских властей, должна сорвать празднование 75-летия Великой Победы, заявил Вассерман в эфире своей программа на РЕН ТВ.

Ранее в российском парламенте обозначили предполагаемый срок разгрома ВСУ в гипотетическом сражении за Одессу. Также сообщалось, что в интернете опубликовали «видео захвата украинских позиций ополченцами ЛНР».

 

ДЦ

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