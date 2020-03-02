Назван вероятный срок разгрома ВСУ Россией в гипотетическом сражении за Одессу

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2 марта 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Корабль ВМС Украины, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

В Государственной Думе отреагировали на заявление первого заместителя командующего ВМС Украины Андрея Тарасова о том, в случае боевых действий против России киевские военные смогут предотвратить высадку морского десанта. Высказывание Тарасова прокомментировал депутат Виктор Водолацкий.

Парламентарий отметил в первую очередь, что у России нет агрессивных планов в отношении соседней страны. Рассуждая в исключительно гипотетическом ключе, Водолацкий предсказал, что высадившийся десант разгромил бы Вооруженные силы Украины в течение двух часов, после чего подразделения РФ заняли бы Одессу.

Ранее в сеть выложили «видео захвата ополченцами позиций ВСУ в Донбассе». Также сообщалось, что журналисты раскрыли новые детали убийства людей снайперами на Майдане в феврале 2014 года.