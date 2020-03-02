Новые детали уничтожения снайперами людей на украинском Майдане раскрыли в СМИ

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2 марта 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Снайпер на крыше, Carsten Rehder / globallookpress.com

Журналисты провели расследование, в ходе которого вскрылись новые подробности уничтожения неизвестными снайперами людей на Евромайдане в Киеве 20 февраля 2014 года. Данной теме посвящен материал, опубликованный на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», авторы расследования выяснили, что стрелки, вопреки распространенным на Украине утверждениям, вели не ответный огонь, а целенаправленно убивали, поражая голову и живот. Первыми жертвами снайперов стали трое милиционеров.

В результате действий стрелков 20 февраля погибли 53 человека - 49 протестующих и 4 правоохранителя. В процитированном материале выдвигается предположение о том, что заказ на убийства на Майдане поступил от тогдашней оппозиции, которую поддерживал Запад.

Ранее в интернет выложили «видео захвата ополченцами ЛНР позиций армии Украины». Также сообщалось, что осужденный за шпионаж в ДНР журналист Станислав Асеев заявил о поражении Киева в войне с непризнанными республиками Донбасса.