«Видео захвата ополченцами ЛНР позиций ВСУ под Золотым» обнародовали в сети

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2 марта 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы Донбасса, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Украинские блогеры обнародовали в интернете кадры, на которых, как утверждается, запечатлен захват ополченцами ЛНР позиций киевских военных в районе Золотого Луганской области. Данной теме посвящена заметка, размещенная на страницах СМИ.

Как пишет «Русская весна», в ополчении настаивают на том, что выложенный ролик является фейком. Так, бывший спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что запечатленные на видео люди идут организованной группой в полный рост. Для операций по захвату позиций подобное поведение нехарактерно.

Ранее журналист Станислав Асеев, осужденный в ДНР за шпионаж, заявил о поражении Киева в Донбассе. Также сообщалось, что в сети опубликовали информацию о новых потерях Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на востоке страны.