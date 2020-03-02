Украинский шпион из Донбасса заявил о поражении Киева в войне с ДНР и ЛНР

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2 марта 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский военный в Донбассе, фото со страницы силовой операции Киева в регионе в Facebook

Киев потерпел поражение в вооруженном конфликте с самопровозглашенными республиками Донбасса. С соответствующим заявлением выступил журналист из Донецка Станислав Асеев, осужденный в ДНР за шпионаж в пользу Украины и освобожденный впоследствии в рамках обмена пленными.

По словам Асеева, процитированного «Русской весной», «мы проиграли войну, потому что не можем вернуть эти территории, людей и восстановить власть». При этом журналист высказал мнение, что ситуация для Украины изменится, если она получит контроль над границей республик с РФ.

Ранее Киев раскрыл информацию о новых потерях своих силовиков в зоне конфликта. Кроме того, сообщалось, что стал известен вероятный новый состав украинского кабмина.