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Вассерман раскрыл вероятный план Украины и США по разгрому республик Донбасса

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Вассерман раскрыл вероятный план Украины и США по разгрому республик Донбасса
Политический консультант Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Украинский план «Б» по Донбассу, о возможности реализации которого неоднократно заявляли в Киеве, предполагает не строительство стены на границе с ДНР и ЛНР, как считают некоторые эксперты, а их разгром. Соответствующую версию озвучил Анатолий Вассерман, российский политический консультант.

Согласно предположению Вассермана, Украина может реализовать в Донбассе сценарий Косово 1999 года, когда миротворческие силы пассивно наблюдали за геноцидом сербов.

По мнению аналитика, Киев намерен добиться размещения контингента ООН на границе самопровозглашенных республик с Россией, чтобы затем зачистить их. Данный план украинские власти приняли по совету Соединенных Штатов, выдвинул гипотезу Вассерман в эфире своей программы на телеканале РЕН ТВ.

Ранее во вторник сообщалось, что политконсультант предупредил о возможном нападении Киева на ДНР и ЛНР в преддверии Дня Победы.

 

ДЦ

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