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Разведка ополчения узнала о подготовке ВСУ к «акции устрашения» против ДНР и ЛНР

, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Разведка ополчения узнала о подготовке ВСУ к «акции устрашения» против ДНР и ЛНР
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины готовятся провести «акцию устрашения» в отношении жителей неподконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей. Соответствующую информацию озвучили в Народной милиции ДНР.

По словам спикера Народной милиции Олега Никитина, разведка ополчения узнала, что украинская артиллерия намерена в течение текущей недели обстреливать населенные пункты ДНР и ЛНР с использованием снарядов, заполненных листовками. В них, в частности, будут содержаться угрозы в адрес местных жителей, оказывающих помощь ополченцам, заявил Никитин на состоявшемся сегодня брифинге для журналистов.

Ранее украинский политик Елена Бондаренко рассказала о срыве Москвой планов по «аннексии» Крыма американцами. Кроме того, сообщалось, что эксперт Николай Капитоненко раскрыл главную опасность интеграции России и Белоруссии для Киева.

 

ДЦ

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