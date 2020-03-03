Разведка ополчения узнала о подготовке ВСУ к «акции устрашения» против ДНР и ЛНР

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3 марта 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины готовятся провести «акцию устрашения» в отношении жителей неподконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей. Соответствующую информацию озвучили в Народной милиции ДНР.

По словам спикера Народной милиции Олега Никитина, разведка ополчения узнала, что украинская артиллерия намерена в течение текущей недели обстреливать населенные пункты ДНР и ЛНР с использованием снарядов, заполненных листовками. В них, в частности, будут содержаться угрозы в адрес местных жителей, оказывающих помощь ополченцам, заявил Никитин на состоявшемся сегодня брифинге для журналистов.

Ранее украинский политик Елена Бондаренко рассказала о срыве Москвой планов по «аннексии» Крыма американцами. Кроме того, сообщалось, что эксперт Николай Капитоненко раскрыл главную опасность интеграции России и Белоруссии для Киева.