Киевский академик назвал способ закончить войну в Донбассе и вернуть его Украине

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4 марта 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украинский историк, академик Петр Толочко рассказал, какие действия должен предпринять Киев, чтобы закончить вооруженный конфликт в Донбассе и вернуть территории, которые занимают непризнанные ДНР и ЛНР.

Как констатировал ученый, процитированный «ПолитНавигатором», в настоящий момент идет медленный территориальный распад Украины. Чтобы его остановить и реинтегрировать Донбасс, необходимо выполнить все условия минских соглашений, предоставить региону автономию и амнистировать ополченцев, отметил Толочко.

Ранее украинская сторона раскрыла детали «адского» удара сил ЛНР по грузовику киевских военных. Кроме того, сообщалось, что журналисты узнали о сорвавшейся операции Нидерландов в Донбассе.