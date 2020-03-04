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Киевский академик назвал способ закончить войну в Донбассе и вернуть его Украине

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский академик назвал способ закончить войну в Донбассе и вернуть его Украине
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украинский историк, академик Петр Толочко рассказал, какие действия должен предпринять Киев, чтобы закончить вооруженный конфликт в Донбассе и вернуть территории, которые занимают непризнанные ДНР и ЛНР.

Как констатировал ученый, процитированный «ПолитНавигатором», в настоящий момент идет медленный территориальный распад Украины. Чтобы его остановить и реинтегрировать Донбасс, необходимо выполнить все условия минских соглашений, предоставить региону автономию и амнистировать ополченцев, отметил Толочко.

Ранее украинская сторона раскрыла детали «адского» удара сил ЛНР по грузовику киевских военных. Кроме того, сообщалось, что журналисты узнали о сорвавшейся операции Нидерландов в Донбассе.

 

ДЦ

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