Поклонская об украинских националистах: «Людоеды опять вылезли из своих пещер»

//В мире 13+

7 марта 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

«Людоеды опять вылезли из своих пещер», - так депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала травлю, которую устроили украинские националисты 12-летнему Максиму Ткачуку, ставшему победителем прошедшего в Лондоне песенного конкурса Stars of the Albion. Праворадикалов возмутило то, что мальчик-сирота с Украины исполнил «Смуглянку» из советского фильма «В бой идут одни старики», запрещенного в стране.

Как написала Поклонская в своем Telegram-канале, депутат Волынского облсовета от запрещенной на территории России партии «Свобода» Александр Пирожик «бросил клич, после которого толпа подзаборных недобитышей бросилась писать угрозы в адрес Максима».

«Всех, кто пишет ребенку оскорбления, требую взять в оборот — ими должны заняться Генеральный прокурор Украины и Европейский суд по правам человека. Этих демонов уже давно пора посадить в клетки — только там им и место (или на пальмах — вместо гамадрилов)», - отметила депутат Госдумы.

Также Наталья Поклонская обратилась со словами поддержки к Максиму Ткачуку. «Все нормальные украинцы и русские готовы встать на твою защиту», - отметила парламентарий.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Поклонская отреагировала на первые заявления нового премьера Украины Дениса Шмыгаля.