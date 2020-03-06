Поклонская: Похоже, мои послания доходят до президента Украины

//Общество 13+

6 марта 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Поклонская, twitter.com

В своём блоге Наталья Поклонская высказалась о первых заявлениях нового премьер министра Украины и выразила надежду на возвращение нормальных отношений с братским народом:

Похоже, мои послания доходят до Зеленского — и это очень хорошо. Мы же оба украинцы, только я гражданка России, а он — Украины. Как Президент Украины, он обязан заботиться обо всех украинцах — даже тех, кто находится за пределами страны.

Новый Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал первое заявление как раз по водной блокаде, устроенной порошенковскими злодеями. Конечно, он продолжает повторять завещанную паном Порошенко мантру: «Крым — Украина! Мы вернём полуостров!»... И прочее «майданное бла-бла-бла», которое просто нужно помножить на ноль. Иначе чиновнику или депутату не усидеть в высоком кабинете, ведь если украинская власть признает правду о Крыме — вмиг прискачут «мамкины фашисты» и начнут ритуальные танцы вокруг костра из покрышек.

Знаю, что Шмыгаль — мужчина деловой, въедливый технократ, а не уличный горлопан. Думаю, получится договориться по воде — не через выступления на ток-шоу, а через долгие и секретные переговоры. Ведь водная блокада — преступление сродни временам Средневековья или Гитлера. И расследовать его должна или инквизиция, или следователи в Нюрнберге.

Радует, что впервые за много лет после госпереворота в Украине Премьер-министр назвал крымчан людьми. Надолго ли это? Посмотрим... Но тут и Зеленский, и Шмыгаль правы — в Крыму действительно живут люди, среди которых русские, украинцы, крымские татары и другие национальности. Теперь украинской власти следует объяснить адептам «майданной секты», что они тоже люди, а не орангутанги из каменного века.

Между нами тает лёд!..