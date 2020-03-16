Академик РАН дал советы по защите от смертельно опасного китайского коронавируса

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16 марта 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Китайские медики, TPG / globallookpress.com

Академик Российской академии наук, специалист в сфере инфекционистики Виктор Малеев рассказал, как защититься от представляющего смертельную опасность китайского коронавируса COVID-2019. Советы ученого приведены в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Малеев рекомендовал в целях профилактики COVID-2019:

1. временно отказаться от рукопожатий;

2. дотрагиваться до любых поверхностей исключительно тыльной стороной руки;

3. протирать ручки тележек в магазинах салфетками с дезинфицирующим эффектом;

4. мыть руки всякий раз после возвращения домой из мест скопления людей.

Академик добавил, что при кашле или чихании следует использовать одноразовую салфетку, после чего сразу ее выкидывать.

Ранее сегодня сообщалось, что стали известны опасные при заражении коронавирусом лекарственные средства. Соответствующую информацию огласили во Франции.