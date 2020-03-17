В ДНР раскрыли «истинную» причину «коронавирусной блокады» Донбасса Украиной

Аргументы Недели → В мире 13+

17 марта 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News Front

Украинские пограничники, Danil Shamkin / globallookpress.com

Даниил Безсонов, заместитель министра информации ДНР, назвал «истинную» причину «коронавирусной блокады» Донбасса со стороны Украины. Слова представителя непризнанной республики приведены в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Некоторое время назад в сети появилась копия документа о закрытии украинской границы для населения ДНР и ЛНР. Согласно точке зрения Безсонова, причиной этого шага Киева стало не распространение COVID-2019. Президент Владимир Зеленский решил, пользуясь удобным случаем, сэкономить на выплатах пенсионерам Донбасса, отметил замминистра.

Ранее во вторник сообщалось, что одесский политолог Валерий Песецкий рассказал, когда может наступить смерть украинского государства.