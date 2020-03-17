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В ДНР раскрыли «истинную» причину «коронавирусной блокады» Донбасса Украиной

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News Front

В ДНР раскрыли «истинную» причину «коронавирусной блокады» Донбасса Украиной
Украинские пограничники, Danil Shamkin / globallookpress.com

Даниил Безсонов, заместитель министра информации ДНР, назвал «истинную» причину «коронавирусной блокады» Донбасса со стороны Украины. Слова представителя непризнанной республики приведены в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Некоторое время назад в сети появилась копия документа о закрытии украинской границы для населения ДНР и ЛНР. Согласно точке зрения Безсонова, причиной этого шага Киева стало не распространение COVID-2019. Президент Владимир Зеленский решил, пользуясь удобным случаем, сэкономить на выплатах пенсионерам Донбасса, отметил замминистра.

Ранее во вторник сообщалось, что одесский политолог Валерий Песецкий рассказал, когда может наступить смерть украинского государства.

 

ДЦ

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