Политолог из Одессы определил вероятный срок смерти украинского государства

При сохранении нынешних тенденций украинское государство может умереть в ближайшие пять–десять лет. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Валерий Песецкий, политический эксперт из Одессы.
Аналитик полагает, что после исчезновения государства бывшая советская республика превратится в «просто территорию». Контролировать ее будут уличные банды, как это происходит в некоторых странах Латинской Америки, отметил Песецкий в разговоре с «ПолитНавигатором».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине предсказали ее будущее после завершения вооруженного противостояния Киева с самопровозглашенными республиками Донбасса.