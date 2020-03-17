Политолог из Одессы определил вероятный срок смерти украинского государства

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17 марта 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

Участник акции протеста в Киеве на фоне флага Украины, Olena Khudiakova / globallookpress.com

При сохранении нынешних тенденций украинское государство может умереть в ближайшие пять–десять лет. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Валерий Песецкий, политический эксперт из Одессы.

Аналитик полагает, что после исчезновения государства бывшая советская республика превратится в «просто территорию». Контролировать ее будут уличные банды, как это происходит в некоторых странах Латинской Америки, отметил Песецкий в разговоре с «ПолитНавигатором».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине предсказали ее будущее после завершения вооруженного противостояния Киева с самопровозглашенными республиками Донбасса.