Предсказано вероятное будущее Украины после завершения войны Киева с ДНР и ЛНР

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16 марта 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Спрогнозировано предполагаемое будущее Украины после завершения вооруженного конфликта Киева с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. По данному вопросу в разговоре с российскими журналистами высказался украинский композитор и эксперт Владимир Быстряков.

Согласно точке зрения Быстрякова, противостояние на территории Донбасса закончится тем, что бывшая советская республика преобразуется в конфедерацию. За этим последует распад страны. По мнению эксперта, в таком исходе заинтересованы как Соединенные Штаты, так и соседи Украины – Россия, Румыния, Венгрия и Польша.

Ранее сообщалось, что Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист, пригрозил уничтожить членов команды президента Владимира Зеленского.