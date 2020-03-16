Предсказано вероятное будущее Украины после завершения войны Киева с ДНР и ЛНР

Спрогнозировано предполагаемое будущее Украины после завершения вооруженного конфликта Киева с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. По данному вопросу в разговоре с российскими журналистами высказался украинский композитор и эксперт Владимир Быстряков.
Согласно точке зрения Быстрякова, противостояние на территории Донбасса закончится тем, что бывшая советская республика преобразуется в конфедерацию. За этим последует распад страны. По мнению эксперта, в таком исходе заинтересованы как Соединенные Штаты, так и соседи Украины – Россия, Румыния, Венгрия и Польша.
Ранее сообщалось, что Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист, пригрозил уничтожить членов команды президента Владимира Зеленского.