В ополчении ДНР узнали о «рекордных» небоевых потерях воюющих в Донбассе ВСУ

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13 марта 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Количество небоевых потерь за минувшую неделю среди украинских военных, задействованных в операции Киева в Донбассе, «приняло рекордные значения». С соответствующим заявлением выступил сегодня на брифинге для журналистов Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ДНР.

По словам Басурина, в течение недели в небоевых условиях погибли восемь представителей Вооруженных сил Украины, еще 21 получил ранения. Лидером по подобным потерям стала 57-я бригада ВСУ. В результате подрыва на собственных минах двух грузовых автомобилей погибли семь бойцов соединения, шесть ранены.

Ранее сообщалось, что Михаил Погребинский, киевский политолог, рассказал, при реализации какого сценария Украина окончательно потеряет Донецк и Луганск.